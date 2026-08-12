مراد يلدريم وإيمان الباني ينتظران مولودهما الثاني

وسرعان ما أثارت صور الجلسة تفاعلاً واسعاً، خصوصاً مع التفاصيل التي دفعت المتابعين إلى التكهن بجنس المولود المنتظر. ورجّح عدد كبير منهم أن يكون المولود أنثى، بسبب سيطرة اللون الوردي على أجواء التصوير، إضافة إلى الإطلالات التي اختارتها الباني وابنتها.وجاء إعلان ليؤكد ما كانت قد كشفته الصحافية بيرسين ألتونتاش في وقت سابق، حين أشارت إلى أن إيمان الباني وصلت إلى الشهر التاسع من الحمل، وأنها ومراد يلدريم يستعدان لاستقبال مولودهما الجديد خلال الفترة القريبة.وكان الزوجان قد حرصا على إبقاء خبر الحمل بعيداً عن الأضواء طوال الأشهر الماضية، في ظل التجارب الصحية الصعبة التي مرت بها إيمان سابقاً. فقد كشفت الباني في وقت سابق عن تعرضها لخمس حالات إجهاض، إلى جانب مضاعفات صحية رافقت ولادة طفلتها الأولى “ميراي” عام 2022.ويبدو أن هذه التجربة دفعت مراد وإيمان إلى التعامل بحذر أكبر مع الحمل الثاني، وعدم الكشف عنه إلا في مراحله ، قبل أن يشاركا فرحتهما أخيراً مع جمهورهما بجلسة تصوير عائلية لاقت تفاعلاً واسعاً.