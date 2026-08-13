مسلم يعتذر للأردنيين بسبب تصريحات زوجته المسيئة

وخرج مسلم في مقطع فيديو متداول عبر لتوضيح ما حدث، مؤكدًا أن زوجته لم تكن تقصد الإساءة إلى أو شعبه، وأن ما صدر عنها كان نتيجة سوء تعبير وفُهم بطريقة مختلفة عن المقصود.

وأوضح أن الحديث بدأ بعدما علّق أحد الأشخاص على فكرة إقامة حفل له ، متسائلًا عما إذا كان الجمهور هناك يعرف مسلم، وهو ما دفع زوجته إلى الرد بصورة ساخرة، قبل أن تنتشر العبارة منفصلة عن سياقها وتثير من الغضب.

وقال مسلم في اعتذاره إن زوجته "خانها التعبير"، مشددًا على احترامه الكامل للشعب ، ومؤكدًا أن الأردن يتمتع بتاريخ ومكانة كبيرة لدى الفنانين والجمهور .

كما وجّه رسالة مباشرة إلى دعاهم خلالها إلى عدم اعتبار ما حدث إساءة متعمدة، مؤكدًا تقديره لهم ورغبته في تجاوز الأزمة قبل حفله المنتظر.

وحاول مسلم تخفيف حدة الجدل بقوله للجمهور الأردني: "انتظرونا في الحفلة، واعتبروها حفلة سماح مننا ليكم"، في إشارة إلى رغبته في فتح صفحة بعد الانتقادات الواسعة التي رافقت انتشار الفيديو.

وبدأت الأزمة عقب تداول مقطع ظهر فيه مسلم وهو يسأل زوجته عن إمكانية إقامة حفل في الأردن، لتجيبه بعبارة "لا لا، الأردن إيه.. تعبانة الأردن"، وهي الجملة التي أثارت استياء عدد من المتابعين، ودفعت بعضهم إلى المطالبة بإلغاء الحفل أو منعه.

ومن المقرر أن يشارك مسلم في حفل غنائي بالأردن يوم 14 أغسطس/آب، برفقة عدد من الفنانين، فيما جاء اعتذاره قبل موعد الحفل في محاولة لاحتواء الجدل وطمأنة الجمهور إلى أن ما حدث لم يكن يحمل أي نية للإساءة.