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شائعة وفاته تثير غضبه.. توفيق عبدالحميد يتحرك قانونيًا
شائعة وفاته تثير غضبه.. توفيق عبدالحميد يتحرك قانونيًا
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شائعة وفاته تثير غضبه.. توفيق عبدالحميد يتحرك قانونيًا

فن

2026-08-13 | 05:28
شائعة وفاته تثير غضبه.. توفيق عبدالحميد يتحرك قانونيًا
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Aljadeed
شائعة وفاته تثير غضبه.. توفيق عبدالحميد يتحرك قانونيًا

أعلن الفنان المصري توفيق عبدالحميد اتخاذه إجراءات قانونية ضد إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها خبرًا كاذبًا يزعم وفاته، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام والجهات المختصة ضد الصفحة وصاحبها.

وجاء تحرك توفيق عبدالحميد بعد تداول المنشور على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، قبل أن يخرج الفنان بنفسه لينفي الشائعة ويؤكد أنه لن يتجاهل ما جرى.

وكتب توفيق عبدالحميد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أتقدم ببلاغ للسيد النائب العام والجهات المعنية ضد هذه الصفحة وضد صاحبها"، في إشارة إلى الصفحة التي نشرت الخبر الزائف بشأن وفاته.

وأعاد موقف الفنان فتح النقاش حول انتشار شائعات وفاة المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن مثل هذه الأخبار تنتشر سريعًا قبل التحقق من صحتها، وقد تسبب حالة من الذعر لدى عائلات الفنانين وجمهورهم.

وتزامنت شائعة الوفاة مع اهتمام الجمهور بالحالة الصحية لتوفيق عبدالحميد، بعدما سبق أن كشف عن معاناته من مشكلات أثرت بصورة كبيرة على قدرته على الحركة، وكانت من بين الأسباب التي دفعته إلى الابتعاد عن التمثيل.

وكان الفنان قد أوضح أن إصابة في الغضروف أثرت على الفقرات القطنية وحركة ساقه، ما اضطره إلى الاعتماد على كرسي متحرك، مؤكدًا أن ظروفه الصحية تجعل العودة إلى مواقع التصوير أمرًا صعبًا في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، لم يغلق توفيق عبدالحميد الباب نهائيًا أمام العودة إلى الفن، مشيرًا إلى إمكانية مشاركته مستقبلًا في عمل يناسب وضعه الصحي ولا يتطلب منه مجهودًا بدنيًا كبيرًا.

ويُعد مسلسل "يوتيرن"، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2022، آخر أعمال توفيق عبدالحميد الدرامية، وشارك في بطولته إلى جانب ريهام حجاج وعبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي وأيمن القيسوني ومحمد كيلاني وعدد من الفنانين.

والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج الراحل سامح عبد العزيز.

 

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