أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ناصيف زيتون يشـ ـعل أجواء حفله في كفردبيان ولقطات عفوية له تتصدر
ناصيف زيتون يشـ ـعل أجواء حفله في كفردبيان ولقطات عفوية له تتصدر
A-
A+

ناصيف زيتون يشـ ـعل أجواء حفله في كفردبيان ولقطات عفوية له تتصدر

فن

2026-08-13 | 05:58
ناصيف زيتون يشـ ـعل أجواء حفله في كفردبيان ولقطات عفوية له تتصدر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ناصيف زيتون يشـ ـعل أجواء حفله في كفردبيان ولقطات عفوية له تتصدر

عاش الفنان السوري ناصيف زيتون ليلة فنية مميزة مع جمهوره في كفردبيان، خلال حفل أحياه للمرة الأولى في المنطقة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع الأغنيات واللحظات العفوية التي شهدها المسرح.

ومنذ ظهوره أمام الجمهور، بدا تأثر ناصيف واضحًا بهذه الليلة، خصوصًا مع عودته للغناء أمام جمهور قال إنه رافقه ودعمه منذ بداياته. وخاطب الحاضرين قائلًا: "عز عليه الواحد دائمًا يرجع يغني قدام الناس اللي طلع منهم، طلع من بيئاتهم، شجعوه ودعموه... اشتقت لكم من قلبي".
وأعرب زيتون عن سعادته بإحياء حفله الأول في كفردبيان، قائلًا من المسرح: "أنا مبسوط من قلبي إني هون، بكفردبيان، لأول مرة بعمل حفلة"، وسط تصفيق حار من الجمهور.
وشهد الحفل حضور عدد من الضيوف، بينهم السفير الأسترالي في لبنان، الذي حرص ناصيف على الترحيب به من على المسرح، قبل أن يمازحه قائلًا: "منشان الفيزا والمرا والولاد، ما فينا"، في تعليق أثار ضحكات الحاضرين وتفاعلهم.
ولم تقتصر اللحظات الخاصة على الجمهور والضيوف، إذ كانت عائلة ناصيف زيتون حاضرة بقوة خلال الأمسية. وكشف الفنان أن والدته حضرت الحفل بعد وصولها من المطار، وطلب من الجمهور التصفيق لها قائلًا: "بس زقفوا لي لأمي، أمي معي اليوم، أمي من المطار".
كما رحّب بحماته التي كانت حاضرة أيضًا، وقال بعفوية: "أمي وحماتي معنا كمان، حماتي، أهلًا بنونا، يا أهلًا والله شرفتونا"، لتتحول اللحظة إلى واحدة من أكثر مشاهد الحفل دفئًا.
وكان لافتًا كذلك حضور ابنة شقيق ناصيف برفقة والدتها، حيث ظهرت وهي تتفاعل بحماس مع أغنياته، لتضيف العائلة أجواء خاصة إلى ليلة جمعت بين الموسيقى واللقاءات العائلية والعفوية على المسرح.

 

اقرأ ايضا في فن

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته
07:27

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.

07:27

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما
07:24

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما

شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".

07:24

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما

شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
07:22

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟

تواجه النجمة العالمية سيلينا غوميز أزمة قضائية جديدة، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى ضدها وضد شريكتها في تأسيس شركة "وندرمايند" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، متهمين القائمين على الشركة بتقديم معلومات مضللة حول وضعها المالي ونجاحها وحجم دور غوميز فيها.

07:22

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟

تواجه النجمة العالمية سيلينا غوميز أزمة قضائية جديدة، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى ضدها وضد شريكتها في تأسيس شركة "وندرمايند" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، متهمين القائمين على الشركة بتقديم معلومات مضللة حول وضعها المالي ونجاحها وحجم دور غوميز فيها.

اخترنا لكم
نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته
07:27
بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما
07:24
5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
07:22
كندة علوش تفاجئ الجمهور برشاقتها في الساحل الشمالي.. شاهدوا إطلالتها
07:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
Favorites
About Us
Call Us
Advertise With Us
Polls
AlJadeed Apps
Local News
Arab & International
Economy
News Bulletins
Evening News Intro
Sports
Football
Basketball
Tennis
Motorsports
Other Sports
Entertainment & Lifestyle
Entertainment
Lifestyle
Al Jadeed Exclusive
Youth & Scouts
Watch Now
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026