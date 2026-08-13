علاقة عاطفية تجمع ياسمين عبد العزيز باعلامي شهير ؟ لقطة لهما تشـ ـعل الجدل

ونشرت ياسمين الصورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام
"، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال وفي أجواء صيفية إلى جانب أنس بوخش، الذي ظهر مبتسماً في لقطة عفوية جمعت الثنائي
.
ولم تتوقف حالة
الجدل عند الصورة فقط، إذ لفت انتباه المتابعين إرفاق ياسمين عبد العزيز
منشوراتها بعدد من الأغاني ذات الطابع الرومانسي، وهو ما دفع البعض إلى الربط بينها وبين ظهورها مع أنس بوخش، لتنتشر سريعاً تساؤلات حول احتمال وجود علاقة عاطفية بينهما.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي
الصورة على نطاق واسع، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أن ظهور الثنائي معاً قد يحمل دلالة على تقارب شخصي، وبين من رأى أن الأمر لا يتجاوز لقاءً عادياً أو تعاوناً إعلامياً مرتقباً.
وفي المقابل، رجّح عدد من المتابعين أن تكون ياسمين عبد العزيز
بصدد الظهور ضيفة في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه أنس بوخش، وأن تكون الصورة قد التُقطت بالتزامن مع تصوير الحلقة أو التحضير
لها.
ويستضيف أنس بوخش في برنامجه عدداً كبيراً من نجوم الفن والإعلام والمشاهير، حيث يعتمد البرنامج على حوارات شخصية وإنسانية تتناول جوانب مختلفة من حياة الضيف بعيداً عن الأسئلة التقليدية، ما جعل فرضية مشاركة ياسمين في حلقة جديدة
من البرنامج مطروحة بقوة بين الجمهور.
وحتى الآن، لم تعلن ياسمين عبد العزيز أو أنس بوخش وجود أي علاقة عاطفية تجمعهما، كما لم يصدر عنهما تعليق رسمي يحسم حقيقة التكهنات المتداولة.
وبين فرضية الارتباط واحتمال التحضير للقاء تلفزيوني جديد، تبقى الصورة وحدها هي ما أشعل الجدل، في انتظار أن يكشف أي من الطرفين حقيقة اللقاء والسبب وراء ظهورهما معاً.