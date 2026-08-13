محمد عطية يفجع بوفاة والدته وما قاله مؤثر

أعلن الفنان وفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”، في منشور مقتضب عبّر من خلاله عن حزنه وعدم قدرته على التواصل أو الرد على المكالمات والرسائل خلال هذه الفترة.



وكتب في منشوره: “انتقلت إلى رحمة والدتي، أرد على المكالمات والرسائل”، لتنهال عليه رسائل التعزية والمواساة من أصدقائه ومتابعيه، الذين حرصوا على دعمه في هذا الظرف الصعب.



وكان محمد قد عاد خلال الفترة للحديث عن نشاطه الفني وخططه المقبلة، كاشفًا عن استعداده للعودة إلى الغناء من خلال “ ألبوم” جديد، وصفه بأنه يحمل مفاجأة للجمهور بعد فترة من الغياب.