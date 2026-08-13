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إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف
إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف
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إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف

فن

2026-08-13 | 10:20
إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف
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Aljadeed
إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تطورات الحالة الصحية لصديقتها الفنانة هالة صدقي، بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرضها لإصابة في الكتف ونقلها إلى أحد المستشفيات.

وأكدت إلهام شاهين أن هالة صدقي بخير، نافية ما تردد بشأن وجودها داخل المستشفى، ومشددة على أن حالتها الصحية مستقرة ولا تستدعي القلق.

وأوضحت أن هالة تعرضت لتمزق في الكتف بعد سقوطها داخل منزلها، بعدما انزلقت وارتطمت بالسلم، مشيرة إلى أن الإصابة بسيطة وأنها تتحرك بشكل طبيعي.

وقالت إلهام شاهين إن هالة صدقي تستخدم علّاقة للكتف عند الحاجة، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور بعد ظهورها بها خلال الفترة الأخيرة، خاصة أثناء حضورها حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في الساحل الشمالي.

وأكدت أن ظهور هالة بالعلّاقة لا يعني وجود أزمة صحية كبيرة، مشيرة إلى أن الفنانة تواصل حياتها بشكل طبيعي وتتمتع بحالة جيدة.

وكانت هالة صدقي قد لفتت الأنظار خلال حضورها حفل شيرين عبد الوهاب، حيث حرصت على دعمها ومساندتها في عودتها إلى جمهورها بعد فترة من الغياب.

كما شاركت هالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أجواء الحفل، ووجهت رسالة دعم إلى شيرين، معبرة عن سعادتها بعودتها إلى النشاط الفني ولقاء جمهورها من جديد.

وبذلك، حسمت إلهام شاهين الجدل حول الحالة الصحية لهالة صدقي، مؤكدة أن الأمر لا يتجاوز إصابة في الكتف تحتاج إلى بعض الراحة والمتابعة، من دون وجود ما يدعو إلى القلق.

 

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