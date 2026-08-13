الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي

وأثار نبأ الوفاة حالة من الحزن والأسى بين محبي الفنانة وأفراد الوسط الفني، الذين سارعوا إلى مواساتها وتقديم التعازي لها ولعائلتها في هذا المصاب الأليم.
كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تطورات الحالة الصحية لصديقتها الفنانة هالة صدقي، بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرضها لإصابة في الكتف ونقلها إلى أحد المستشفيات.
تصدر اسم البلوغر العراقية ميادة سعد كاظم الركابي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد انتشار أنباء تتحدث عن توقيفها في مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع تداول معلومات تربط اسمها بقضية الفساد الخاصة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.
تحوّل زفاف لاعب باريس سان جيرمان لوكاس هيرنانديز وفيكتوريا ترياي إلى واحدة من أكثر المناسبات لفتًا للأنظار، بعدما جمع بين الأجواء الرومانسية والفخامة وحضور عدد من نجوم النادي الفرنسي، فيما كان للمصمم اللبناني زهير مراد حضور بارز من خلال إطلالات العروس.