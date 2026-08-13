الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي

تحوّل زفاف لاعب باريس سان جيرمان لوكاس هيرنانديز وفيكتوريا ترياي إلى واحدة من أكثر المناسبات لفتًا للأنظار، بعدما جمع بين الأجواء الرومانسية والفخامة وحضور عدد من نجوم النادي الفرنسي، فيما كان للمصمم اللبناني زهير مراد حضور بارز من خلال إطلالات العروس.



