الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي

فُجعت الفنانة خليل بوفاة زوجها ، الذي رحل عن عالمنا من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب الوفاة أو موعد مراسم الدفن وتقبّل التعازي.