وائل كفوري يفاجئ جمهوره بلقطات نادرة من عمادة ابنته كلوفي

وظهر في الفيديو برفقة زوجته وابنتهما الصغرى، وسط أجواء عائلية طغت عليها مشاعر الفرح والتأثر، فيما حرص النجم الحفاظ على خصوصية طفلته وعدم إظهار ملامح وجهها بوضوح.

وتضمن الفيديو لقطات عفوية ظهر فيها وائل وهو يحمل كلوفي ويحتضنها ويقبّلها، فيما شاركته شانا تفاصيل المناسبة بإطلالة بيضاء، وصولًا إلى لحظة تقطيع قالب الحلوى. كما برز اسم "Clovy" وتاريخ 11.07.2026 ضمن زينة الاحتفال.

وأرفق وائل الفيديو بعبارة "My heart is overflowing"، أي "قلبي يفيض بالمشاعر"، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة العائلية الخاصة.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذين شاركوه فرحته وعبّروا عن تأثرهم بالمشاهد الأبوية التي جمعته بابنته، خصوصًا أن كفوري لطالما حرص على إبقاء تفاصيل حياته العائلية بعيدًا عن الأضواء.

وبهذه الخطوة، كشف جانبًا شخصيًا نادرًا من حياته، مع في الوقت نفسه على الخصوصية التي لطالما أحاط بها أسرته.