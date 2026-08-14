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توأم جورج وأمل علم الدين يخطف الأنظار في ظهور نادر أمام الكاميرات
توأم جورج وأمل علم الدين يخطف الأنظار في ظهور نادر أمام الكاميرات
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توأم جورج وأمل علم الدين يخطف الأنظار في ظهور نادر أمام الكاميرات

فن

2026-08-14 | 03:46
توأم جورج وأمل علم الدين يخطف الأنظار في ظهور نادر أمام الكاميرات
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Aljadeed
توأم جورج وأمل علم الدين يخطف الأنظار في ظهور نادر أمام الكاميرات

في ظهور عائلي نادر، لفت جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين كلوني الأنظار بعد اصطحابهما توأمهما إيلا وألكسندر إلى عشاء خيري أقيم في بحيرة كومو بإيطاليا لصالح مؤسسة كلوني للعدالة.

ووصل أفراد العائلة إلى فيلا باسالاكوا على متن قارب، وسط أجواء هادئة، فيما بدا التوأم إلى جانب والديهما في مشهد نادر أمام عدسات المصورين، بعدما اعتاد الزوجان إبقاء طفليهما بعيدًا عن الظهور الإعلامي.

وظهر جورج كلوني بإطلالة رسمية ببدلة رمادية، بينما اختارت أمل فستانًا أسود أنيقًا مزينًا بتفاصيل زهرية. وسارت أمل ممسكة بيد ابنها ألكسندر، فيما ظهرت إيلا إلى جانب والدها بفستان ذهبي.

ويكتسب هذا الظهور أهمية خاصة بسبب السياسة التي يتبعها الزوجان في حماية خصوصية طفليهما، إذ سبق لجورج كلوني أن أكد رغبته في منحهما حياة بعيدة عن ضغوط الشهرة وأجواء هوليوود.

كما كشفت أمل سابقًا أن العائلة تحرص على قضاء وقت طويل معًا بعيدًا عن المناسبات العامة، في محاولة للحفاظ على حياة أسرية أكثر هدوءًا واستقرارًا.

وجاء الظهور خلال مناسبة مرتبطة بمؤسسة كلوني للعدالة، التي أسسها جورج وأمل عام 2016، وتعمل في مجالات مرتبطة بالدفاع عن الحقوق وتقديم الدعم القانوني في عدد من الدول.

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