توأم جورج وأمل علم الدين يخطف الأنظار في ظهور نادر أمام الكاميرات

ووصل أفراد العائلة إلى باسالاكوا على متن قارب، وسط أجواء هادئة، فيما بدا التوأم إلى جانب والديهما في نادر أمام عدسات المصورين، بعدما اعتاد الزوجان إبقاء طفليهما بعيدًا عن الظهور الإعلامي.

وظهر بإطلالة رسمية ببدلة رمادية، بينما اختارت أمل فستانًا أنيقًا مزينًا بتفاصيل زهرية. وسارت أمل ممسكة بيد ابنها ألكسندر، فيما ظهرت إلى جانب والدها بفستان ذهبي.

Amal & Clooney made a rare public appearance with their 8 year old twins at a charity event in Lake Como, Italy. The family’s uncommon outing is drawing attention. Read More ⬇️ https://t.co/PCEiUICft8 pic.twitter.com/4rI5rWZVsx — Techy Quantum (@techyquantum1) August 13, 2026

ويكتسب هذا الظهور أهمية خاصة بسبب السياسة التي يتبعها الزوجان في حماية خصوصية طفليهما، إذ سبق لجورج أن أكد رغبته في منحهما حياة بعيدة عن ضغوط الشهرة وأجواء .

كما كشفت أمل سابقًا أن العائلة تحرص على قضاء وقت طويل معًا بعيدًا عن المناسبات العامة، في محاولة للحفاظ على حياة أسرية أكثر هدوءًا واستقرارًا.

وجاء الظهور خلال مناسبة مرتبطة بمؤسسة كلوني للعدالة، التي أسسها وأمل عام 2016، وتعمل في مجالات مرتبطة بالدفاع عن الحقوق وتقديم الدعم القانوني في عدد من الدول.