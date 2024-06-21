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في فصل الصيف.. إليك فوائد وأضرار البوظة!
في فصل الصيف.. إليك فوائد وأضرار البوظة!
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في فصل الصيف.. إليك فوائد وأضرار البوظة!

منوعات

2024-06-21 | 15:45
في فصل الصيف.. إليك فوائد وأضرار البوظة!
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Aljadeed
في فصل الصيف.. إليك فوائد وأضرار البوظة!

في فصل الصيف، يتوجه الكثير إلى شراء البوظة ليشعروا بالانتعاش والطاقة،تعرف على فوائد البوظة وأضرارها في هذا المقال.

1. تمد الجسم بالفيتامينات

غالبًا ما يتم إضافة مجموعة من الفيتامينات إلى البوظة، مثل: فيتامين د، وفيتامين ج، وفيتامين ب12، وفيتامين ب6، وفيتامين أ، وفيتامين ك، لتكون غنية بالفيتامينات الصحية والمفيدة للجسم.

حيث أن فيتامين ك على سبيل المثال يعد من المغذيات المهمة التي تمنع تخثر الدم.

 

2. تنشط الجسم

عند تناول نوع البوظة المفضل لديك فإنك غالبًا ما تشعر بالطاقة، كون البوظة غنية بالكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات اللازمة لتجميع الطاقة.

ولا تنسى أن تأكل البوظة باعتدال، كي لا تصاب بزيادة في الوزن وتسوس الأسنان.

 

3. تمتلك المعادن الأساسية

من فوائد البوظة أيضًا أنها عبارة عن مزيج مليء بالكالسيوم الذي يحافظ على تقوية العظام والأسنان، والفسفور الذي يحافظ على وظائف الكلى، ويبقي المفاصل صحية.

 

4. تجعلك أكثر سعادة

وجد أن من فوائد البوظة تزويد الأشخاص ومنحهم السعادة. تم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال إعطاء 240 شخصًا بالغًا قائمة تضم 62 نوع من الأطعمة وطلبت منهم ترتيبها وتحديد الأكثر سعادة بالنسبة لهم، ووجدوا أن أعلى درجات السعادة كانت لصالح البوظة.

 

5. تقلل الشعور بالعطش

وهي خاصية عامة لجميع الأطعمة الباردة، بالإضافة إلى التأثير المنعش الذي تمد متناولها.

 

أضرار البوظة على صحتك

بعد التعرف على فوائد البوظة، نذكر أنه عند تناول نوعك المفضل من البوظة عليك الحذر من الكميات الكبيرة منها لما تسببه من أضرار عديدة، منها:

 

1. تحتوي على الدهون المتنوعة

ارتفاع محتوى الحليب كامل الدسم في المثلجات يجعلها غنية بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وزيادة الوزن.

 

2. تمتلك كمية من الكوليسترول

إن استهلاك كميات كبيرة من البوظة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

 

فنصف كوب من البوظة المصنوعة من الفانيليا يحتوي على ما يقارب 25 مليغرام من الكوليسترول، لذا من المهم تناول البوظة باعتدال إذا كان لديك مستوى عالٍ من الكوليسترول.

 

3. تحتوي على نسبة عالية من السكر

هناك سبب يمنع مرضى السكر من تناول البوظة، حيث أنها تحتوي على كميات وفيرة من السكر في كل وجبة مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وارتفاع مستويات السكر بصورة غير متحكم بها.

 

تحتوي الحصة الواحدة من البوظة على ما يقارب 40 سعرة حرارية مصدرها السكر، وتلك السعرات تشكل 40% من الكمية المسموح استهلاكها يوميًا من السكر.

 

4. تحتوي على اللاكتوز

من المكونات الأساسية في البوظة هي منتجات الألبان وخاصة اللاكتوز أو سكر اللبن، وهذا المكون يمكن أن يسبب اضطرابات في الهضم لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في إنزيم اللاكتيز اللازم لهضم سكر اللاكتوز.

 

5. تسبب صداع البوظة

على الرغم من فوائد البوظة في منح الطاقة والنشاط، إلا أنه يعتقد الباحثين أن تناول البوظة يمكن أن يؤدي إلى صداع وخفقان حاد في الجبهة جراء تغيرات مفاجئة في تدفق الدم إلى الدماغ، بالتالي حدوث ما يسمى بصداع البوظة.

أسهل طريقة لمنع حدوثه هي أخذ استراحة من تناولها لدقيقة أو اثنتين، ومن ثم شرب بعضًا من الماء الدافئ أو الضغط بلسانك على سقف الحلق.

 

6. تحتوي على مواد كيميائية

قد تحتوي الكريمات الجليدية الأقل جودة على مواد كيميائية غير صحية، وتشمل هذه المواد: المحليات، والملونات، والمنكهات الصناعية، والمواد الحافظة.

لذا إذا ظهرت عليك أعراض مختلفة، مثل: خفقان القلب، أو الدوار، أو ضيق التنفس تحدث مع طبيبك حولها.

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