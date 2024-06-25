الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قُتل بسبب هجوم سمكة قرش!
قُتل بسبب هجوم سمكة قرش!
A-
A+

قُتل بسبب هجوم سمكة قرش!

منوعات

2024-06-25 | 14:03
قُتل بسبب هجوم سمكة قرش!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
قُتل بسبب هجوم سمكة قرش!

أدى هجوم سمكة قرش في هاواي، الأحد، إلى مقتل راكب الأمواج الأميركي تامايو بيري، الذي عرف في هوليوود بأدواره المساعدة وأبرزها في فيلم "قراصنة الكاريبي".

وكان هذا المنقذ البحري المحترف البالغ 49 عاما، وهو من المشاهير في جزيرة أواهو، يمارس رياضة ركوب الأمواج قبالة شاطئ ماليكاهانا، عندما هاجمته سمكة قرش في منتصف النهار.

وأوضحت المسؤولة المحلية شاين إنرايت في مؤتمر صحفي، أن أجهزة الإنقاذ تلقت بلاغا عن "تعرض راكب أمواج لجروح قاتلة من جراء هجوم سمكة قرش".

وأضافت أن جثته "نقلت إلى الشاطئ" حيث تم تأكيد وفاته.

ووصف رئيس بلدية هونولولو ريك بلانغياردي تامايو بأنه كان "بحارا أسطوريا"، معربا عن أسفه لـ"الخسارة المأسوية".

واكتسب راكب الأمواج المحترف السابق هذا شهرة في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كواحد من المتخصصين في ركوب الأمواج من نوع "بايبلاين"، التي تعد من الأخطر في العالم ويتميز بها شاطئ "ثورث شور" الشهير في أواهو.

وفتحت له شهرته في هذا المجال باب المشاركة في فيلم ركوب الأمواج "بلو كراش" عام 2002.

وغالبا ما يشهد أرخبيل هاواي هجمات من أسماك القرش، لكنها نادرا ما تكون قاتلة، إذ أن 5 أشخاص فحسب لقوا حتفهم في 81 حادثة تعرض لها راكبو أمواج أو سباحون أو غواصون سجلت في السنوات العشر الأخيرة، وفقا لإحصاءات السلطات.

وأوضحت دراسة نشرتها مجلة "رويال سوسايتي" عام 2021 أن معظم عضات أسماك القرش في العالم تعود إلى كون بصرها ضعيفا، مما يجعلها تعتقد أن راكبي الأمواج أو السابحين هم فرائسها المعتادة، مثل أسود البحر.

اقرأ ايضا في منوعات

معجزة..ذكر ثعبان "وحيد" ينجب 14 صغيراً!
Play
15:24

معجزة..ذكر ثعبان "وحيد" ينجب 14 صغيراً!

كان ظهور 14 ثعبانا صغيرا، في مكان يسكنه ثعبان بالغ ووحيد، أشبه بمعجزة، لسببين.

15:24

معجزة..ذكر ثعبان "وحيد" ينجب 14 صغيراً!

كان ظهور 14 ثعبانا صغيرا، في مكان يسكنه ثعبان بالغ ووحيد، أشبه بمعجزة، لسببين.

فيديو - بدء موسم حصاد القمح في لبنان
Play
06:31

فيديو - بدء موسم حصاد القمح في لبنان

بدء موسم حصاد القمح في لبنان.

06:31

فيديو - بدء موسم حصاد القمح في لبنان

بدء موسم حصاد القمح في لبنان.

افتتاح مهرجان الكرز في ساحة عين دارة
Play
06:26

افتتاح مهرجان الكرز في ساحة عين دارة

افتتح مهرجان الكرز في ساحة بلدة عين دارة، برعاية بلدية عين دارة ومحمية أرز الشوف، في حضور النائب السابق شامل روكز، رئيس البلدية العميد المتقاعد مارون بدر وأعضاء المجلس البلدي، مدير المحمية الدكتور نزار هاني، مدير تجمع "walk and discovry Group" بسام زين الدين، ومواطنين من مختلف المناطق، وعدد من اعضاء "حراك العسكريين المتقاعدين" وتجمع "اللواء للوطن" وحشد من المزارعين وأهالي البلدة والجوار.

06:26

افتتاح مهرجان الكرز في ساحة عين دارة

افتتح مهرجان الكرز في ساحة بلدة عين دارة، برعاية بلدية عين دارة ومحمية أرز الشوف، في حضور النائب السابق شامل روكز، رئيس البلدية العميد المتقاعد مارون بدر وأعضاء المجلس البلدي، مدير المحمية الدكتور نزار هاني، مدير تجمع "walk and discovry Group" بسام زين الدين، ومواطنين من مختلف المناطق، وعدد من اعضاء "حراك العسكريين المتقاعدين" وتجمع "اللواء للوطن" وحشد من المزارعين وأهالي البلدة والجوار.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024