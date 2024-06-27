الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
منزل مارلين مونرو السابق في لوس أنجلوس &quot;معلم تاريخي&quot;
منزل مارلين مونرو السابق في لوس أنجلوس "معلم تاريخي"
A-
A+

منزل مارلين مونرو السابق في لوس أنجلوس "معلم تاريخي"

منوعات

2024-06-27 | 06:04
منزل مارلين مونرو السابق في لوس أنجلوس "معلم تاريخي"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
منزل مارلين مونرو السابق في لوس أنجلوس "معلم تاريخي"

صوت مجلس مدينة لوس أنجلوس بالإجماع على اعتبار المنزل السابق للممثلة مارلين مونرو معلما تاريخيا يوم الأربعاء، مما يمنع هدم المنزل الذي توفيت فيه أسطورة هوليوود.

ويأتي القرار بعد معركة استمرت أشهر بين المجلس وأصحاب المنزل الواقع في حي برينتوود الراقي.

وقالت المستشارة في البلدية تريسي بارك "لا يوجد أي شخص أو مكان في لوس أنجلوس يحظى بشهرة وأهمية أكثر من مارلين مونرو ومنزلها في برينتوود".

وتابعت إنّ "عدداً من أشهر صور مونرو التُقطت في هذا المنزل وقرب حوض السباحة التابع له"، مضيفةً "لقد ماتت مارلين فيه بشكل مأساوي، مما يجعلها مرتبطة بهذا المكان إلى الأبد".

واشترى الزوجان المجاوران، روي بانك وبرينا ميلستين، العقار في يوليو 2023 مقابل 8.35 مليون دولار مع خطط لهدم المنزل لتوسيع ممتلكاتهما، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وفي هذا المنزل غير المرئي من الشارع، عُثر على جثة النجمة بعد 6 أشهر فقط من انتقالها إليه، جراء تناولها جرعة زائدة من المخدرات. وكانت تبلغ 36 سنة فقط.

وانتقلت ملكية المكان إلى أشخاص كثيرين منذ وفاة مونرو. لكنّ جدلاً أثير العام الماضي بعدما اشتراه الأميركيان برينا ميلستاين وروي بانك.

وحصل الزوجان اللذان يملكان منزلاً مجاوراً، على العقار لقاء 8.35 ملايين دولار، وكانت خطّتهما تتمثل في هدمه لتوسيعه. لكنّ سلطات المدينة ألغت سريعاً إذن الهدم بسبب القضية التاريخية.

ودفع هذا القرار المالكين الجديدين إلى رفع الموضوع إلى القضاء الذي لم يبت به بعد.

ولا يمنع تصنيف المنزل متحفاً من هدمه، لكنّ هذا القرار يدفع لإجراء تدقيق صارم أمام لجنة التراث في البلدية.

وعرض الزوجان نقل المنزل لجعله مُتاحاً لمحبّي مونرو، وهو اقتراح لا يزال قيد الدرس، بحسب بارك.

وقالت المستشارة "لقد عملت وفريقي بشكل وثيق مع المالكين لتقييم إمكانية نقل المنزل إلى مكان يمكن للعامّة زيارته وقضاء بعض الوقت فيه".

اقرأ ايضا في منوعات

في كولومبيا.. قتيل و9 جرحى بسقوط مقصورة تلفريك
Play
05:25

في كولومبيا.. قتيل و9 جرحى بسقوط مقصورة تلفريك

قضى شخص وأصيب 9 آخرون جراء سقوط إحدى مقصورات تلفريك بمدينة ميديين، أمس الأربعاء، على ما أفاد رئيس بلدية ثاني أكبر المدن الكولومبية.

05:25

في كولومبيا.. قتيل و9 جرحى بسقوط مقصورة تلفريك

قضى شخص وأصيب 9 آخرون جراء سقوط إحدى مقصورات تلفريك بمدينة ميديين، أمس الأربعاء، على ما أفاد رئيس بلدية ثاني أكبر المدن الكولومبية.

قط ضخم يصبح نجماً على "تيك توك" لهذا السبب
Play
02:09

قط ضخم يصبح نجماً على "تيك توك" لهذا السبب

تحول القط الكندي، "آكسل بيغي سمولز"، إلى نجم تيك توك، حيث أنه في رحلة لخسارة بعض من وزنه الذي يبلغ 43 رطلاً.

02:09

قط ضخم يصبح نجماً على "تيك توك" لهذا السبب

تحول القط الكندي، "آكسل بيغي سمولز"، إلى نجم تيك توك، حيث أنه في رحلة لخسارة بعض من وزنه الذي يبلغ 43 رطلاً.

100 دولار ضريبة على كل بقرة في هذه الدولة
Play
02:01

100 دولار ضريبة على كل بقرة في هذه الدولة

يواجه مربو الماشية في الدنمارك دفع ضريبة سنوية تبلغ 672 كرونة (96 دولارا) لكل بقرة بسبب الانبعاثات التي تسببها في تسخين الكوكب.

02:01

100 دولار ضريبة على كل بقرة في هذه الدولة

يواجه مربو الماشية في الدنمارك دفع ضريبة سنوية تبلغ 672 كرونة (96 دولارا) لكل بقرة بسبب الانبعاثات التي تسببها في تسخين الكوكب.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024