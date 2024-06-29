زوج يفضح زوجته الممرّضة بفيديو: تسرق أدوية المستشفى!

فتحت السلطات الصحية بمحافظة صفاقس التونسية تحقيقا في مقطع فيديو متداول ظهر فيه زوج يتهم زوجته التي تعمل ممرضة بأحد المستشفيات الجهة بسرقة أدوية ومعدات طبية خاصة بالمرضى.

فقد نشر الزوج مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، عرض من خلاله مجموعة من الأدوية والمعدات الطبية، وقال إن زوجته سرقتها من المستشفى وقامت بتخزينها في المنزل، حتى كادت تحوله إلى صيدلية، داعيا رئيس الدولة ووزير الصحة إلى التدخل العاجل لحماية دواء التونسيين والقيام بالإجراءات لضرورية.

وحقق مقطع الفيديو آلاف المشاهدات والتفاعلات، مع تعليقات متباينة من الناشطين، بين من أثنى على تصرف الزوج الذي انحاز للمصلحة العامة على حساب زوجته، ومن انتقده واعتبر أنه فعل انتقامي ردا على نشوب خلاف بينه وبين زوجته، كما فتح نقاش بشأن التصرّف في الأدوية في المستشفيات العامة وما يشوبه من إخلالات وشبهاد فساد.