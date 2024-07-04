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بالفيديو - حرائق كبيرة تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم!
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بالفيديو - حرائق كبيرة تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم!

منوعات

2024-07-04 | 07:21
بالفيديو - حرائق كبيرة تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم!
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Aljadeed
بالفيديو - حرائق كبيرة تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم!

اندلع حريق ضخم شمالي كاليفورنيا مما استدعى إجلاء آلاف السكان، في وقت تتعرّض فيه المنطقة لموجة حرّ "خطرة للغاية"، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية الأميركية.

وقالت السلطات إنها أمرت حوالي 13 ألف شخص بإخلاء مناطق سكنهم بعدما التهمت النيران المستعرة منذ يوم الثلاثاء بالقرب من أوروفيل أكثر من 1400 هكتار من المساحات الخضراء.

ولا يبعد هذا الحريق سوى عشرات الكيلومترات من بلدة بارادايس التي شهدت في 2018 حريقا أسفر عن مقتل 85 شخصا وأصبح مذّاك الحريق الأكثر دموية في تاريخ الولاية.

والأربعاء، حذّر رئيس مديرية الإطفاء في المنطقة غاريت سغولوند من أن فرق الإطفاء التي تكافح النيران وعديدها حوالي 400 عنصر تؤازرهم طائرات ومروحيات، تواجه ظروفا صعبة للغاية.

وأضاف محذرا من أن "الشجيرات جافة، وكما ترون، فإن أي عاصفة ستُذكي النار بسرعة كبيرة".

وعلى الرغم من أنه تنعّم في العامين الماضيين بفصلي شتاء ممطرين للغاية، إلا أن الغرب الأميركي ظلّ طوال 20 عاما تقريبا يعاني من جفاف حادّ.

وبفضل الأمطار التي هطلت في العامين الأخيرين تعزّز الغطاء النباتي في المنطقة، لكن في ظلّ التوقعات بأن يكون صيف هذا العام حارا وجافا للغاية، فإن هذه النباتات تصبح بمجرد جفافها وقودا للنيران.

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