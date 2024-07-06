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مصابون جراء عطل في سلم كهربائي.. وفيديو يوثق ما حصل
مصابون جراء عطل في سلم كهربائي.. وفيديو يوثق ما حصل
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مصابون جراء عطل في سلم كهربائي.. وفيديو يوثق ما حصل

منوعات

2024-07-06 | 02:19
مصابون جراء عطل في سلم كهربائي.. وفيديو يوثق ما حصل
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Aljadeed
مصابون جراء عطل في سلم كهربائي.. وفيديو يوثق ما حصل

تسبب عطل في انعكاس اتجاه سلم كهربائي فجأة في محطة مترو أوتشيل بإزمير في تركيا، مما أدى إلى فقدان 11 شخصا لتوازنهم وإصابتهم بجروح طفيفة.

وقد وثقت كاميرات المراقبة ما حصل حيث شوهد الناس يسقطون للأسفل فيما حاول أحدهم التحرك بسرعة في الاتجاه المعاكس.

ووصلت فرق الصحة بسرعة إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة لمزيد من التقييم الطبي.

 
 

الى ذلك ذكر بيان مكتوب صادر عن بلدية إزمير الكبرى بشأن الحادث: "أجريت خدمة وصيانة السلالم المتحركة في محطة مترو أوتشيول في 30 حزيران، قبل يوم واحد من حدوث العطل".

وأضاف: "تعمل الفرق الفنية من شركة مترو وخبراء من فرع إزمير لغرفة المهندسين الميكانيكيين معًا لتحديد سبب العطل؛ كما تم البدء في التحقيقات القانونية في نفس الوقت".

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