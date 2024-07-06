مصابون جراء عطل في سلم كهربائي.. وفيديو يوثق ما حصل

وقد وثقت كاميرات المراقبة ما حصل حيث شوهد الناس يسقطون للأسفل فيما حاول أحدهم التحرك بسرعة في الاتجاه المعاكس.

ووصلت فرق الصحة بسرعة إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة لمزيد من التقييم الطبي.

VIDEO – At least 11 people were injured on Monday when an escalator malfunctioned while exiting a metro station in İzmir, Türkiye pic.twitter.com/IzoSCWU64P — Daily Sabah (@DailySabah) July 2, 2024

الى ذلك ذكر بيان مكتوب صادر عن بلدية إزمير الكبرى بشأن الحادث: "أجريت خدمة وصيانة السلالم المتحركة في محطة مترو أوتشيول في 30 حزيران، قبل يوم واحد من حدوث العطل".

وأضاف: "تعمل الفرق الفنية من شركة مترو وخبراء من فرع إزمير لغرفة المهندسين الميكانيكيين معًا لتحديد سبب العطل؛ كما تم البدء في التحقيقات القانونية في نفس الوقت".