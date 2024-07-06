دون علمها.. روسيّة تكتشف زواجها من رجل عربي!

وقد فقدت الشابة المقيمة في سانت بطرسبرغ، التي لم يتم الكشف عن اسمها، جواز سفرها في صيف عام 2021، ثم أخبرت الشرطة حينها إلا أنها لم تكلف نفسها عناء إعادة إصدار جواز جديد.

وبعد مضي عام تقريبا أثناء محاولتها إصدار شهادة ميلاد لطفلها، علمت الشابة أن زوجها الذي لا تعرفه، وهو رجل مصري يدعى مصطفى، بحاجة إلى أن يكون حاضرا أيضا.

وبحسب "سكاي نيوز"، لم يتضح بعد ما إذا كان مصطفى قد عثر بنفسه على جواز السفر، أو أنه اشتراه من شخص ما في السوق السوداء، ولكن وفقا لتقارير إخبارية حديثة، استخدم الوثيقة للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في روسيا، مدعيا أنه زوج المقيمة في سانت بطرسبرغ.

وبعد سماع شهادة المرأة والتأكد من أنها أخبرت الشرطة بفقدان جواز سفرها ألغت محكمة روسية الزواج.

وقد انتشر الخبر الغريب في روسيا الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه ترك الكثير من الأسئلة دون إجابة، مثل كيف تمكن الرجل من تسجيل زواجه من مواطنة روسية باستخدام جواز سفرها فقط؟.