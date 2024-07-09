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طقس لبنان: إرتفاع في الحرارة والرطوبة
طقس لبنان: إرتفاع في الحرارة والرطوبة
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طقس لبنان: إرتفاع في الحرارة والرطوبة

منوعات

2024-07-09 | 02:27
طقس لبنان: إرتفاع في الحرارة والرطوبة
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Aljadeed
طقس لبنان: إرتفاع في الحرارة والرطوبة

يسيطر على لبنان طقس حار مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة ساحلًا.
وتبلغ درجات الحرارة ذروتها يومي الخميس والجمعة، لتتخطى معدلاتها الموسمية، قبل ان تنخفض يومي السبت والاحد.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر.
-الجو : رطب وغائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل.
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜.
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٦ hpa.
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب.
- حال البحر : منخفض الى متوسط الى مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
الاربعاء: 
غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٩ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
الخميس: 
قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٥ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.

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