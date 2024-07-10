زفاف يوقف حركة المرور لأيام.. ما السبب؟

ويتوج حفل زفاف أنانت أمباني، الابن الأصغر للملياردير والبالغ من العمر 29 عاما، وصديقته منذ فترة طويلة راديكا ميرشانت (29 عاما)، سلسلة من الاحتفالات الفخمة التي أقيمت على مدار العام.

وتقول الشرطة إن هذا الزفاف الضخم يعتبر "حدثا عاما" بسبب الحضور المتوقع لشخصيات مهمة من الهند والعالم، وفقا لرويترز.

وسيقتصر العبور في الطرق القريبة من مكان حفل الزفاف، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات المملوك لمجموعة ريلاينس في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات والسيارات المرتبطة بالزفاف بين الساعة الواحدة ظهرا ومنتصف الليل في الفترة من 12 إلى 15 يوليو، وهي ترتيبات أثارت حفيظة سكان المنطقة.