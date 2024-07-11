وفاة شابة بطريقة مأساوية ... دفعها دب من علو وافترسها بالأسفل!

تلقت الشرطة الرومانية اتصالاً طارئاً من شابة تسأل برعب ماذا تفعل للنجاة من مهاجمة دب وتصرخ طلبا للنجدة إلى أن انقطع الاتصال.

فقد قتلت الشابة المراهقة بشكل مأساوي على يد دب مسعور بعد أن جرها وألقى بها إلى أسفل منحدر يبلغ ارتفاعه 400 قدم في رومانيا.

وفي التفاصيل، كانت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا، والمعروفة محليًا باسم ماريا ديانا، تتنزه في جبال بوسيجي بوسط رومانيا، بالقرب من مدينة براسوف، يوم الثلاثاء الماضي عندما هاجمها الدب أمام شريكها المذعور. وفقًا لصديق الضحية، أمسك الدب أولاً بساق المراهقة وسحبها بعيدًا عن الطريق قبل أن يرميها على ارتفاع 400 قدم أسفل الهاوية.

وكشف المسؤولون المحليون أن ماريا "المرعوبة" تمكنت من الاتصال بخدمات الطوارئ أثناء مطاردتها.

وقال رئيس خدمة الإنقاذ الجبلية المحلية دان بانو لوسائل الإعلام المحلية: "لقد كانت مرعوبة.. كانت تصرخ: الدب يقترب أكثر فأكثر!. كان كل ذلك يحدث على الهواء مباشرة، وكان مراسل الطوارئ على الهاتف وكان [شريكها] يصرخ قائلًا إنهما تعرضا لهجوم من الدب وأنه أخذ الفتاة".

وقال "كان الأمر فظيعا!" وتابع "أخبرنا صديقها أن الدب أمسك بالفتاة من ساقها وفي وقت ما لم ير ما فعله بها".

وعندما وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، وجدوا الدب المفترس يدور حول الجثة. وحاول مهاجمتهم ثم قُتل بالرصاص.

وقال صديقها الذي لم يصب بأذى: "كان الأمر غير متوقع. حاولت تخويف الدب، ولكن الأمر لم ينجح".