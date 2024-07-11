بالفيديو- أخفى 104 ثعابين في ملابسه الداخلية لتهريبها

تمكنت السلطات الصينية من اعتقال رجل يخفي 104 ثعابين في ملابسه الداخلية، محاولاً تهريبها إلى خارج البلاد، فيما يبدو أنها صفقة مغرية ومجزية لهذا الرجل حتى يقوم بهذا العمل.

ونقل تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية عن هيئة الجمارك في الصين قولها إنها ألقت القبض على رجل كان يحاول تهريب 104 ثعابين حية في سرواله الداخلي على الحدود الصينية هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون حكوميون إن مهرب الحيوانات حاول الالتفاف عبر استخدام الممر الأخضر المخصص لمن ليس لديه ما يُفصح عنه، وذلك في ميناء بين هونغ كونغ وشنتشن.

وعند تفتيش بنطاله، اكتشف الضباط ستة أكياس مختومة تحتوي على مجموعة متنوعة من الثعابين الغريبة، بما في ذلك ثعابين الحليب، وثعابين الخنزير الغربية، وثعابين الذرة، وثعابين الفئران في تكساس، وثعابين الثور.





وأظهر مقطع فيديو مصاحب اثنين من حرس الحدود يحملان أكياساً كبيرة شفافة مليئة بالزواحف الحية متعددة الألوان، والتي غالباً ما يتم البحث عنها كحيوانات أليفة غريبة.

ورغم أن أياً من الثعابين لم تكن سامة، إلا أن أربعة منها على الأقل تعتبر غريبة على الصين، وهو ما قد يشكل انتهاكاً لقانون السلامة البيولوجية الصيني.

وقالت مصلحة الجمارك إنها ستحمل الرجل المسؤولية القانونية وفقا للقانون دون تحديد العقوبة الدقيقة.