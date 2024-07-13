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بالفيديو- مقابلة عمل &quot;مزدحمة&quot;... ونهاية غير متوقعة!
بالفيديو- مقابلة عمل "مزدحمة"... ونهاية غير متوقعة!
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بالفيديو- مقابلة عمل "مزدحمة"... ونهاية غير متوقعة!

منوعات

2024-07-13 | 03:05
بالفيديو- مقابلة عمل "مزدحمة"... ونهاية غير متوقعة!
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Aljadeed
بالفيديو- مقابلة عمل "مزدحمة"... ونهاية غير متوقعة!

ادى التدافع  بين مئات الشباب الوافدين الى احدى الفنادق في مدينة أنكلشوار في ولاية غوجارات الهندية لإجراء مقابلة عمل في مصنع الى انهيار أحد الأسوار الجانبية ما تسبب بسقوط البعض .

وفي التفاصيل انه نتيجة الازدحام والتسرع من قبل المتقدمين الذين حاولوا دخول الفندق لاجراء المقابلة من اجل العمل، انهار أحد الأسوار الجانبية ما أدى لسقوط البعض.

وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المتقدمين يتدافعون عبر مدخل الفندق لإجراء المقابلات الشخصية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

 
 

وقد دفع مقطع الفيديو حزب المؤتمر المعارض وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إلى تبادل الانتقادات اللاذعة بشأن قضية البطالة.

كما بدأ العديد من المستخدمين الآخرين في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالتساؤل عما إذا كان الفيديو دليلاً يوضح الواقع الفعلي للبطالة في البلاد.

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