بالفيديو- شبيه ترامب يتجول بضمادة على أذنه

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة، فيما تبقى الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط، والرياح نشطة شمالا مع ارتفاع موج البحر اليوم لينخفض غدا والخميس.