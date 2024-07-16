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بالفيديو- شبيه ترامب يتجول بضمادة على أذنه
بالفيديو- شبيه ترامب يتجول بضمادة على أذنه
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بالفيديو- شبيه ترامب يتجول بضمادة على أذنه

منوعات

2024-07-16 | 10:35
بالفيديو- شبيه ترامب يتجول بضمادة على أذنه
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Aljadeed
بالفيديو- شبيه ترامب يتجول بضمادة على أذنه

أظهر مقطع مصور شبيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أثناء تجوله في شوارع نيويورك واضعاً ضمادة على أذنه...

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