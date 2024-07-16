بالفيديو- شبيه ترامب يتجول بضمادة على أذنه

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أفادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بأن النفايات البلاستيكية التي يرميها رواد المنتزهات على نهر الليطاني تحملها المياه الى قناة ري القاسمية وتتجمع في الخزانات مما يتسبب بعرقلة تدفق مياه الري ويحرم المزارعين من جداول التوزيع.
يصدر تقرير للطقس عن "القزمين البنيين" الأقرب إلينا، حيث يرسم صورة للوضع المناخي فيهما بأنه "لا رحمة فيه"، ويمكن القول بعبارات خفيفة إنه حار جدا مع مزيج كيميائي سام في الغلاف الجوي وسحب من جزيئات السيليكات تدور مثل عاصفة ترابية في الصحراء الكبرى.
يسيطر على لبنان طقس صيفي حار اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة، فيما تبقى الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط، والرياح نشطة شمالا مع ارتفاع موج البحر اليوم لينخفض غدا والخميس.