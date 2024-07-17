الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رصد أفراد من &quot;ماشكو بيرو&quot; داخل غابات الأمازون
رصد أفراد من "ماشكو بيرو" داخل غابات الأمازون
A-
A+

رصد أفراد من "ماشكو بيرو" داخل غابات الأمازون

منوعات

2024-07-17 | 09:53
رصد أفراد من "ماشكو بيرو" داخل غابات الأمازون
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رصد أفراد من "ماشكو بيرو" داخل غابات الأمازون

رصدت منظمة "سرفايفل إنترنشونال" أفراداً من قبيلة "ماشكو بيرو" التي تعيش في عزلة تامة عن العالم، على بعد بضعة كيلومترات من عمليات قطع الأشجار في غابات الأمازون جنوب شرقي بيرو.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية، الثلاثاء، أنها لاحظت قبائل السكان الأصليين أثناء عمليات قطع الأشجار.
وشوهد أكثر من 50 من أفراد القبيلة في الصور الملتقطة في منطقة مونتي سلفادو.
كما رصدت السلطات مجموعة أخرى مكونة من 17 شخصا في منطقة بويرتو نويفو القريبة.
وطالب متطوعو المنظمة بإلغاء تراخيص قطع الأشجار لجميع الشركات العاملة في المنطقة وتسليم الأراضي إلى أهالي ماشكو بيرو.
وقالت مديرة المنظمة كارولين بيرس: "إنها كارثة إنسانية، ومن الضروري للغاية طرد قاطعي الأشجار، وتوفير الحماية المناسبة لأراضي ماشكو بيرو".
وبحسب المنظمة فقد قامت شركة "Canales Tahuamanu"، بشق أكثر من 200 كيلومتر من الطرق للشاحنات المخصصة لنقل الأخشاب.
وفي 28 حزيران أفادت حكومة البيرو أن السكان المحليين رأوا أفراد من "ماشكو بيرو" على نهر لاس بيدراس.

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - "اسرائيلية" قتلت ابنها وجالت في شوارع تل أبيب!
Play
10:36

بالفيديو - "اسرائيلية" قتلت ابنها وجالت في شوارع تل أبيب!

اشتبهت الشرطة الإسرائيلية بقيام امرأة إسرائيلية بقتل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات في شقتهما في هرتسليا قبل التوجه إلى مركز تجاري في المدينة مسلحة بفأس ومهاجمة حارس أمن بالخارج.

10:36

بالفيديو - "اسرائيلية" قتلت ابنها وجالت في شوارع تل أبيب!

اشتبهت الشرطة الإسرائيلية بقيام امرأة إسرائيلية بقتل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات في شقتهما في هرتسليا قبل التوجه إلى مركز تجاري في المدينة مسلحة بفأس ومهاجمة حارس أمن بالخارج.

فيديو - هكذا نجا ترامب من الرصاصة
Play
09:26

فيديو - هكذا نجا ترامب من الرصاصة

فيديو - هكذا نجا ترامب من الرصاصة

09:26

فيديو - هكذا نجا ترامب من الرصاصة

فيديو - هكذا نجا ترامب من الرصاصة

بالفيديو - انهيار أرضي هائل يوقف حركة المرور!
Play
08:40

بالفيديو - انهيار أرضي هائل يوقف حركة المرور!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر انهيارا أرضيا ضخما بأحد التلال القريبة لطريق بادريناث الوطني السريع في ولاية أوتارانتشال.

08:40

بالفيديو - انهيار أرضي هائل يوقف حركة المرور!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر انهيارا أرضيا ضخما بأحد التلال القريبة لطريق بادريناث الوطني السريع في ولاية أوتارانتشال.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024