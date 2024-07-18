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حفرية ديناصور تباع بمبلغ &quot;لا يخطر على البال&quot;
حفرية ديناصور تباع بمبلغ "لا يخطر على البال"
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حفرية ديناصور تباع بمبلغ "لا يخطر على البال"

منوعات

2024-07-18 | 11:40
حفرية ديناصور تباع بمبلغ "لا يخطر على البال"
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حفرية ديناصور تباع بمبلغ "لا يخطر على البال"

"الحفرية أبيكس يصل عمرها الى حوالي 150 مليون سنة

ذكرت دار سوثبيز للمزادات إن البقايا المتحجرة شبه الكاملة للديناصور "ستيغوسورس" بيعت مقابل 44.6 مليون دولار في مزاد، امس دون الكشف عن اسم المشتري.

وتعتبر هذه الحفرية، التي يطلق عليها اسم "أبيكس" من الحفريات الأكثر اكتمالا التي عثر عليها في التاريخ، بحسب دار سوثبيز.

وقد تجاوز هذا السعر تقديرات ما قبل البيع والتي بلغت من 4 إلى 6 ملايين دولار، وتجاوز الرقم القياسي السابق للمزاد لحفريات الديناصورات والتي بلغت 31.8 مليون دولار لبقايا الديناصور "ريكس"، والتي بيعت عام 2020.

وقالت كاساندرا هاتون، رئيسة قسم العلوم والثقافة في دار سوثبيز، "الحفرية أبيكس أخذت الآن مكانها في التاريخ بعد مرور حوالي 150 مليون سنة من تجولها على ظهر الكوكب".

يثير مبيعات حفريات الديناصورات إحباط علماء الحفريات الأكاديميين، والذين يشعرون أن هذه الحفريات يجب وضعها في المتاحف أو مراكز الأبحاث، والتي لا تستطيع تحمل أسعار المزادات الضخمة.

وقالت دار سوثبيز إن المشتري المجهول أميركي، ويعتزم دراسة إقراض أبيكس لمؤسسة في الولايات المتحدة.

وستيغوسورس أحد أكثر الديناصورات تميزا في العالم، حيث يتميز بألواح مدببة على ظهره.

واكتشف عالم الحفريات التجاري، جيسون كوبر، بقايا أبيكس عام 2022 في ممتلكاته بالقرب من مدينة الديناصورات بولاية كولورادو.

وتقع هذه المنطقة بالقرب من النصب التذكاري الوطني للديناصورات، وعلى حدود ولاية يوتا.

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