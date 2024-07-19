بصورة.. إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت الذي أربك العالم

ودخل ماسك، مالك شركة "تيسلا"، ومنصة "إكس" على خط الأزمة الناتجة عن العطل الإلكتروني العالمي الذي أصاب عديداً من المؤسسات والشركات في تخصصات مختلفة بالشلل.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، سخر ماسك من تعطل المواقع الإلكترونية ما عدا منصته، وتتسبب مشكلات حاسوبية في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.