أسماك قرش "تتعاطى" الكوكايين!

كشفت مجموعة من العلماء أن اختبارات أجريت على أسماك القرش في المياه قبالة سواحل البرازيل أثبتت وجود مادة الكوكايين في أجسادها.

فقد توصلت دراسة أجرتها مؤسسة "أوزوالدو كروز" في البرازيل إلى أدلة تشير إلى أن أسماك القرش تتأثر بالفعل بالمخدرات الملوثة للمحيط.

وقام العلماء بتشريح 13 سمكة قرش برازيلية حادة الأنف تم شراؤها من سفن صيد صغيرة، حيث تقضي هذه الأنواع حياتها بالكامل في المياه الساحلية وبالتالي فهي أكثر عرضة للتأثر بالتلوث، فوجدوا أن نتائج جميع أسماك القرش الـ13 كانت إيجابية ودلت على وجود مخدر.

وتمثل هذه الدراسة أول دراسة تكتشف وجود الكوكايين في أسماك القرش، ووجدت أن المادة كانت أكثر انتشارا في الأنسجة العضلية من أكباد القرش.

ومع ذلك، قالت الدراسة إن مجال البحث "محدود للغاية" وأن تأثير الكوكايين على الحياة المائية غير معروف تمامًا.

وتجدر الاشارة الى انه لطالما تحدث الباحثون أن الحياة البحرية قد تتأثر بالمخدرات التي يلقيها المهربون في المياه، حيث تم العثور على أطنان من الكوكايين في فلوريدا وأميركا الجنوبية والوسطى.