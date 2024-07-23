بالفيديو - "ميسي" مصر في أحد الملاعب يشعل مواقع التواصل

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو لشاب مصري يشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي، أثناء أدائه المميز خلال مباراة لكرة القدم بأحد الملاعب الشعبية.

وشبه رواد التواصل الشاب بميسي، كما يبدو أن المحيطين به لفتوا نظره إلى هذا الأمر، حيث بدا "متقمصاً" لطريقة ميسي بشكل كبير.

كذلك أظهر "شبيه ميسي" مهارات فائقة من مراوغات وتسديدات وتمريرات، ويسجل الأهداف في المرمى، الواحد تلو الآخر.





وقد تفاعل الناشطون مع المقطع الذي انتشر على مختلف المنصات، حيث عبروا عن مهارة اللاعب الناشئ وضرورة أن تكون له فرصة للظهور والدعم.

بينما علق آخرون بالقول إن "مصر أصبحت تنجب مهارات كروية متميزة"، معتبرين الشاب خليفة لمحمد صلاح ونجوم الكرة الكبار.

فيما كتب أحدهم قائلاً: "لقد انتهى دور ميسي في الملاعب، وجاء دور ميسي المصري ليحمل الراية".