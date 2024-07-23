الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - &quot;ميسي&quot; مصر في أحد الملاعب يشعل مواقع التواصل
بالفيديو - "ميسي" مصر في أحد الملاعب يشعل مواقع التواصل
A-
A+

بالفيديو - "ميسي" مصر في أحد الملاعب يشعل مواقع التواصل

منوعات

2024-07-23 | 16:04
بالفيديو - "ميسي" مصر في أحد الملاعب يشعل مواقع التواصل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - "ميسي" مصر في أحد الملاعب يشعل مواقع التواصل

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو لشاب مصري يشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي، أثناء أدائه المميز خلال مباراة لكرة القدم بأحد الملاعب الشعبية.

وشبه رواد التواصل الشاب بميسي، كما يبدو أن المحيطين به لفتوا نظره إلى هذا الأمر، حيث بدا "متقمصاً" لطريقة ميسي بشكل كبير.

كذلك أظهر "شبيه ميسي" مهارات فائقة من مراوغات وتسديدات وتمريرات، ويسجل الأهداف في المرمى، الواحد تلو الآخر.


 

وقد تفاعل الناشطون مع المقطع الذي انتشر على مختلف المنصات، حيث عبروا عن مهارة اللاعب الناشئ وضرورة أن تكون له فرصة للظهور والدعم.

بينما علق آخرون بالقول إن "مصر أصبحت تنجب مهارات كروية متميزة"، معتبرين الشاب خليفة لمحمد صلاح ونجوم الكرة الكبار.

فيما كتب أحدهم قائلاً: "لقد انتهى دور ميسي في الملاعب، وجاء دور ميسي المصري ليحمل الراية".

اقرأ ايضا في منوعات

مكالمة وصفت بـالـ"مريبة" بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل
Play
14:40

مكالمة وصفت بـالـ"مريبة" بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل

أثارت مكالمة وصفت بـ"المريبة" بين كامالا هاريس وبين الرئيس الأميركي جو بايدن كثيراً من البلبلة.

14:40

مكالمة وصفت بـالـ"مريبة" بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل

أثارت مكالمة وصفت بـ"المريبة" بين كامالا هاريس وبين الرئيس الأميركي جو بايدن كثيراً من البلبلة.

أسماك قرش "تتعاطى" الكوكايين!
Play
10:05

أسماك قرش "تتعاطى" الكوكايين!

العلماء قاموا بتشريح 13 سمكة قرش حادة الأنف

10:05

أسماك قرش "تتعاطى" الكوكايين!

العلماء قاموا بتشريح 13 سمكة قرش حادة الأنف

بالفيديو - سيارة قوى الامن محمّلة بالبطيخ: ماذا يحصل في طرابلس؟
Play
08:57

بالفيديو - سيارة قوى الامن محمّلة بالبطيخ: ماذا يحصل في طرابلس؟

‏تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في طرابلس فيديو لالية تابعة لقوى الامن الداخلي تحمل على متنها كمية من البطيخ الاحمر لدى مرورها على بولفار‫طرابلس، وقد ارفق الفيديو مع عبارة "الدرك عم يبيعو بطيخ".

فيما اكدت مصادر ان "البطيخ قد تمت مصادرته من قبل احدى البسطات المخالفة في المدينة وتم نقلهم وتوزيعهم على دور الايتام".

08:57

بالفيديو - سيارة قوى الامن محمّلة بالبطيخ: ماذا يحصل في طرابلس؟

‏تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في طرابلس فيديو لالية تابعة لقوى الامن الداخلي تحمل على متنها كمية من البطيخ الاحمر لدى مرورها على بولفار‫طرابلس، وقد ارفق الفيديو مع عبارة "الدرك عم يبيعو بطيخ".

فيما اكدت مصادر ان "البطيخ قد تمت مصادرته من قبل احدى البسطات المخالفة في المدينة وتم نقلهم وتوزيعهم على دور الايتام".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024