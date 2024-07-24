الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل تتعاطى أسماك القرش &quot;الكوكايين&quot;؟
هل تتعاطى أسماك القرش "الكوكايين"؟
A-
A+

هل تتعاطى أسماك القرش "الكوكايين"؟

منوعات

2024-07-24 | 06:38
هل تتعاطى أسماك القرش "الكوكايين"؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل تتعاطى أسماك القرش "الكوكايين"؟

كشفت مجموعة من العلماء أن اختبارات أجريت على أسماك القرش في المياه قبالة سواحل البرازيل أثبتت وجود مادة الكوكايين في أجسادها.

لطالما تحدث الباحثون أن الحياة البحرية قد تتأثر بالمخدرات التي يلقيها المهربون في المياه، حيث تم العثور على أطنان من الكوكايين في فلوريدا وأميركا الجنوبية والوسطى.

توصلت دراسة أجرتها مؤسسة "أوزوالدو كروز" في البرازيل إلى أدلة تشير إلى أن أسماك القرش تتأثر بالفعل بالمخدرات الملوثة للمحيط.

قام العلماء بتشريح 13 سمكة قرش برازيلية حادة الأنف تم شراؤها من سفن صيد صغيرة، حيث تقضي هذه الأنواع حياتها بالكامل في المياه الساحلية وبالتالي فهي أكثر عرضة للتأثر بالتلوث.

ووجد العلماء أن نتائج جميع أسماك القرش الـ13 كانت إيجابية ودلت على وجود مخدر.

تمثل هذه الدراسة أول دراسة تكتشف وجود الكوكايين في أسماك القرش، ووجدت أن المادة كانت أكثر انتشارا في الأنسجة العضلية من أكباد القرش.

ومع ذلك، قالت الدراسة إن مجال البحث "محدود للغاية" وأن تأثير الكوكايين على الحياة المائية غير معروف تمامًا.

اقرأ ايضا في منوعات

وفاة رؤى حمزة أول مذيعة سورية من "ذوي الهمم" عن عمر 31 عاما
Play Play
07:01
Play

وفاة رؤى حمزة أول مذيعة سورية من "ذوي الهمم" عن عمر 31 عاما

في خبر احزن كل من سمعه، توفيت الصحفية السورية الشابة رؤى حمزة التي رحلت عن 31 عاماً بعد تجربتها الناجحة في عالم الإعلام والتي اعتبرت اول صحفية سورية من ذوي الهمم.

07:01

وفاة رؤى حمزة أول مذيعة سورية من "ذوي الهمم" عن عمر 31 عاما

في خبر احزن كل من سمعه، توفيت الصحفية السورية الشابة رؤى حمزة التي رحلت عن 31 عاماً بعد تجربتها الناجحة في عالم الإعلام والتي اعتبرت اول صحفية سورية من ذوي الهمم.

مكالمة وصفت بـالـ"مريبة" بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل
Play
14:40

مكالمة وصفت بـالـ"مريبة" بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل

أثارت مكالمة وصفت بـ"المريبة" بين كامالا هاريس وبين الرئيس الأميركي جو بايدن كثيراً من البلبلة.

14:40

مكالمة وصفت بـالـ"مريبة" بين بايدن وهاريس تقلب المنصات وتثير الجدل

أثارت مكالمة وصفت بـ"المريبة" بين كامالا هاريس وبين الرئيس الأميركي جو بايدن كثيراً من البلبلة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024