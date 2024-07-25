فيديو - بعد إنقراضه 40 عاماً.. "الفهد الصياد" يعود الى السعودية

في خبر احزن كل من سمعه، توفيت الصحفية السورية الشابة رؤى حمزة التي رحلت عن 31 عاماً بعد تجربتها الناجحة في عالم الإعلام والتي اعتبرت اول صحفية سورية من ذوي الهمم.



