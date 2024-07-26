حادث مروع في تركيا يودي بحياة "أجمل سائقة دراجة نارية في روسيا"

وفي التفاصيل، فقد اصطدمت دراجة تاتيانا النارية بشاحنة أثناء سباق مع دراجة أخرى يقودها مدون يدعى أونور أوبوت، في ولاية موغلا التركية على الطريق السريع بين مدينتي سوكي وميلاس بالقرب من قرية ساريتشاي.

وتوفيت الشابة التي عرفت باسم "أجمل سائقة دراجة نارية في روسيا" على الفور، قبل وصول سيارة الإسعاف يوم الثلاثاء الماضي.

ونجا أوبوت، راكب الدراجة النارية التركي الذي كان يرافق أوزولينا، من الحادث لكنه أصيب بجروح خطيرة. ويخضع حاليا للعلاج في المستشفى، فيما نجا سائق دراجة نارية ثالث في مكان الحادث دون أن يصاب بأذى، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

وكانت تاتيانا شاركت قبل وفاتها بأيام منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيه عن خططها للمستقبل القريب.

كما نشرت فيديو من رحلتها إلى تركيا حيث يظهر العلم التركي في الخلفية وهي تحتضن دراجتها النارية.

هذا وتعيش عائلة أوزولينا، بما في ذلك ابنها البالغ من العمر 13 عاماً، "حالة من الصدمة".

وتجدر الاشارة الى انه مدونة تاتيانا التي تحمل اسم "MotoTanya"، يتابعها مليون شخص في "إنستغرام" وأكثر من 5 ملايين شخص في "تيك توك".

وبحسب وسائل إعلام روسية كانت تاتيانا واحدة من أكبر المدونين في صناعة الدراجات النارية.