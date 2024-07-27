بالفيديو - سيلين ديون تتحدى مرضها وتبهر الحضور في افتتاح أولمبياد باريس

وقد أدَّت ديون أغنية "L'hymne à l'amour" (نشيد الحب) لإديت بياف من الطبقة الأولى لبرج إيفل متحدية مرضَها النادر الذي يمنعها من مواصلة مسيرتِها الغنائية.

وقد علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو علّق على إطلالة سيلين ديون في افتتاح الأولمبياد، قائلاً: عبر منصة "إكس": إنها "تخطَّت الكثير من الصعاب لتكون هنا هذه الليلة. سيلين، من الرائع أن نراك تُغنّين مجدداً".

وكانت ديون، البالغة 56 عاماً، المتحدرة من مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، قد قدّمت عرضاً في افتتاح الألعاب الأولمبية في أتلانتا سنة 1996.

وتعاني سيلين ديون من مرض نادر يُعرف باسم متلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية لا علاج شاف له. وقد دفعها ذلك إلى إلغاء عشرات الحفلات حول العالم خلال السنوات الأخيرة.