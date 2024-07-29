فيديو - طبل وزمر بمطار بيروت.. رغم التهديدات

🔽 - بالرغم من التهديدات الإسرائيلية وتأجيل العديد من شركات الطيران رحلاتها الى لبنان..
هكذا جرى إستقبال المسافرين اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي. pic.twitter.com/PX34HNbACF
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 29, 2024
🔽 - بالرغم من التهديدات الإسرائيلية وتأجيل العديد من شركات الطيران رحلاتها الى لبنان..
هكذا جرى إستقبال المسافرين اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي. pic.twitter.com/PX34HNbACF
يعد إطلاق شعلة نارية عند افتتاح الألعاب الأولمبية تقليدا معروفا، إلا أن منظمي التجمع الرياضي في باريس هذا العام ابتكروا طريقة صديقة للبيئة من خلال تصميم هذا الرمز الرياضي من الماء.
يسيطر على لبنان طقس صيفيّ رطب وحار، فيما ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.
اعتذر منظمو دورة الألعاب الأولمبية في باريس، الأحد، بعد العرض الفني الذي حاكى لوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دافنشي، خلال حفل الافتتاح، الجمعة.