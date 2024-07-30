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أطعمة تقلل من خطر الإصابة بـ &quot;ألزهايمر&quot;.. نصائح من طبيب أعصاب
أطعمة تقلل من خطر الإصابة بـ "ألزهايمر".. نصائح من طبيب أعصاب
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أطعمة تقلل من خطر الإصابة بـ "ألزهايمر".. نصائح من طبيب أعصاب

منوعات

2024-07-30 | 03:05
أطعمة تقلل من خطر الإصابة بـ "ألزهايمر".. نصائح من طبيب أعصاب
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Aljadeed
أطعمة تقلل من خطر الإصابة بـ "ألزهايمر".. نصائح من طبيب أعصاب

كشف طبيب الأعصاب الروسي، فلاديمير مارتينوف، عن الأطعمة التي تساهم بتقليل خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر" لدى الإنسان.

وقال مارتينوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الأطعمة الغنية بأوميغا 3 والأحماض الدهنية، مثل الأسماك وزيت الزيتون وزيت بذور الكتان وزيت السمك، يجب إضافتها إلى النظام الغذائي لتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر".
وتابع مارتينوف بالقول: "لتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، عليك أن تضيف إلى نظامك الغذائي الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة".
وحدد طبيب الأعصاب أنواعاً معينة من الأسماك مثل الرنجة والماكريل والتونة والسلمون وسمك الهلبوت وسمك القد والبولوك، منوها إلى أهمية إضافة الزيوت إلى النظام الغذائي مثل الزيتون، وبذور الكتان، وزيت السمك.
وأعرب الطبيب عن أسفه بعدم التوصل إلى اختراع لعلاج دوائي يمكن أن يبطئ تطور مرض"ألزهايمر"، ولكن عقار أدوكانوماب ظهر أخيرا، وتعلق عليه آمال كبيرة.
 

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