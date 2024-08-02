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روسيا تهدد بـ&quot;اتخاذ إجراءات&quot; ضد يوتيوب.. ما السبب؟
روسيا تهدد بـ"اتخاذ إجراءات" ضد يوتيوب.. ما السبب؟
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روسيا تهدد بـ"اتخاذ إجراءات" ضد يوتيوب.. ما السبب؟

منوعات

2024-08-02 | 16:15
روسيا تهدد بـ"اتخاذ إجراءات" ضد يوتيوب.. ما السبب؟
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Aljadeed
روسيا تهدد بـ"اتخاذ إجراءات" ضد يوتيوب.. ما السبب؟

اتهمت وزارة الخارجية الروسية موقع يوتيوب، الجمعة، بفرض رقابة على المحتوى ومنع الوصول إلى المعلومات بناء على طلب من الولايات المتحدة، محذرة من أنها ترى أسبابا كافية لاتخاذ إجراءات ضد موقع استضافة المقاطع المصورة.

وانتقدت روسيا شركة غوغل، التي تملك يوتيوب، في السنوات القليلة الماضية بسبب إغلاق قنوات لوسائل إعلام وشخصيات عامة روسية وعدم إزالتها محتوى تعتبره موسكو غير قانوني أو غير مرغوب فيه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان: "نرى الكثير من الأسباب المهمة لاتخاذ إجراءات ضد موقع استضافة المقاطع المصورة يوتيوب".

وأضافت: "الانتهاكات المنهجية العديدة للقانون الروسي والتجاهل الواضح للجمهور المحلي ومصالحه يترك للهيئات التنظيمية في دولتنا الحق في استخدام الأدوات القانونية المناسبة". 

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