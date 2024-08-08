بالفيديو - ولادة شبل "جاكوار" المهدد بالإنقراض

ولادة شبل "جاكوار" المهدد بالإنقراض في حديقة حيوانات فرنسية pic.twitter.com/ncDcrKqKOt
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 8, 2024
ولادة شبل "جاكوار" المهدد بالإنقراض في حديقة حيوانات فرنسية pic.twitter.com/ncDcrKqKOt
قامت حديقة حيوانات في إسبانيا بتوزيع الآيس كريم والحلويات المثلجة للحيوانات .
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ارتفعت درجات حرارة المياه في الحاجز المرجاني العظيم ومحيطه في أستراليا إلى أعلى مستوياتها منذ 400 عام على مدار العقد الماضي مما يعرض أكبر شعاب مرجانية في العالم للخطر، وفقا لبحث نشر، الخميس.