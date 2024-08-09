طبيب يقتل مريضات مسنات ويحرق منازلهن!

أعلنت الشرطة والنيابة العامة في برلين امس أن طبيباً يُشتبه في أنّه قتل أربعاً من مريضاته ثم أضرم النار في شققهنّ في العاصمة الألمانية، وُضع قيد التوقيف الاحتياطي.

وأفادت وسائل اعلام أن الطبيب البالغ من العمر 39 عاماً، المسؤول عن الرعاية التلطيفية لحساب إحدى خدمات الرعاية المنزلية، أشعل النار في منازل الضحايا لإخفاء الأدلة. ولم يُعرف بعد كيف قتل ضحاياه.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الأفعال ارتُكبت في الفترة ما بين 11 حزيران و24 تموز، وذهب ضحيتها أربع نساء تتراوح أعمارهن بين 72 و94 عاماً.

ومن بين الضحايا الأربع، جرى إنعاش الأولى البالغة 87 عاماً، في 11 حزيران بعد وصول عناصر الإطفاء إلى شقتها. لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة في المستشفى.

ولم تقدّم الشرطة ومكتب المدعي العام حتى الآن أي دوافع لهذه الأفعال المرتكبة ضد المريضات المسنات اللواتي يعشن في نويكولن وتريبتو، وهما حيان للطبقة العاملة في العاصمة الألمانية.