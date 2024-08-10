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بعد والده..نجل إلـ &quot;تشابو&quot; يسلم نفسه إلى أميركا
بعد والده..نجل إلـ "تشابو" يسلم نفسه إلى أميركا
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بعد والده..نجل إلـ "تشابو" يسلم نفسه إلى أميركا

منوعات

2024-08-10 | 03:29
بعد والده..نجل إلـ "تشابو" يسلم نفسه إلى أميركا
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Aljadeed
بعد والده..نجل إلـ "تشابو" يسلم نفسه إلى أميركا

قالت السفارة الأميركية في المكسيك امس إن خواكين جوزمان لوبيز، نجل بارون المخدرات “إل تشابو”، سلم نفسه طواعية بينما يبدو أن إسماعيل "إل مايو" زامبادا الشريك السابق لوالده أُخذ رغما عنه.

ويدفع كل من زامبادا وجوزمان لوبيز ببراءتهما من تهم الاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة، وقدم محاموهما روايات متناقضة لاعتقالهما.

الى ذلك قال محامي زامبادا إن جوزمان لوبيز وستة رجال يرتدون الزي العسكري "خطفوا بالقوة" موكله بالقرب من كولياكان عاصمة ولاية سينالوا ونقلوه جوا إلى الولايات المتحدة ضد إرادته. ونفى محامي عائلة جوزمان الاختطاف ووصفه بأنه استسلام طوعي بعد مفاوضات مطولة.

وتسببت الظروف الغامضة التي أدت إلى اعتقال أعضاء عصابة سينالوا في الولايات المتحدة الشهر الماضي في دفع رئيس المكسيك إلى انتقاد واشنطن بسبب عدم تعاونها.

وقالت السفارة في بيان "لم يتم استخدام أي موارد أمريكية في الاستسلام. لم تكن طائرتنا ولا قائد طائرة تابع لنا ولا شعبنا".

وأضافت أنه لم يتم مشاركة أي خطة طيران مع السلطات الأمريكية وأن الطيار لم يكن مواطنا أمريكيا ولم يتم استئجاره من قبل الحكومة الأمريكية.

وقالت السفارة في البيان "هذا يمثل انتصارا عظيما لكلا البلدين".. إنه نتيجة عمل دقيق للغاية قائم على مبادئ احترام سيادتنا ونحن نقوم بهذا العمل كشركاء".

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