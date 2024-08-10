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&quot;غوغل&quot; أزال مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية!
"غوغل" أزال مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية!
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"غوغل" أزال مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية!

منوعات

2024-08-10 | 11:53
"غوغل" أزال مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية!
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Aljadeed
"غوغل" أزال مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية!

في خطوة مثيرة للجدل، أزال محرك البحث الشهير جوجل مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية في الساعات الأخيرة، حيث وجد العديد من المسلمين حول العالم، صعوبة كبيرة في التعرف على المواقيت المنظبطة للصلاة.

وظهر محرك البحث الشهير جوجل مؤخرًا وتبين أنه أزال مواقيت الصلاة الإسلامية من خدمات البحث، بعد أن كانت تظهر في البداية بأولى صفحات خدمات البحث الرسمية، وأصبحت مرتبطة بالدخول على رابط محدد لإيجاد مواقيت الصلاة بشكل منضبط. 

وأصبح البحث عن مواقيت الصلاة المنضبطة مرتبطًا بـ الدخول على رابط موقع أو منصة مُحددة نشرت مواقيت الصلاة مسبقا للفروض الـ 5 بالترتيب، مما يصعب وضع البحث بعد أن تم إزالتها من الصفحة الأولى لخدمات البحث الرئيسية من قبل شركة جوجل.

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