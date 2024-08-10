"غوغل" أزال مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية!

في خطوة مثيرة للجدل، أزال محرك البحث الشهير جوجل مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية في الساعات الأخيرة، حيث وجد العديد من المسلمين حول العالم، صعوبة كبيرة في التعرف على المواقيت المنظبطة للصلاة.