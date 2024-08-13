"زخة شهب البرشاويات"... ظاهرة فلكية تبهر الناظرين اليها اليوم وغداً ... ما هي وكيف يمكن رؤيتها؟

تعتبر هذه الشهب من بين أكثر الأشياء الدراماتيكية التي يمكن رؤيتها في سماء الليل خلال منتصف هذا الشهر وهي من أبرز الأحداث في تقويمات العديد من صائدي الشهب نظرًا لمعدلها الساعي المرتفع والشهب الساطعة التي تمتاز بها.

فما هي زخة شهب البرشاويات؟ وكيف واين يمكن التعرف عليها ومشاهدتها؟

بحسب "عربي بوست" فانه مع اقتراب المذنبات من الشمس، ترتفع درجة حرارتها وتتكسر قطع منها، لينتهي الأمر بهذا الحطام في مسار الأرض حول الشمس، إذ يمكنه الاصطدام بالغلاف الجوي بسرعات تتراوح بين 7 إلى 45 ميلاً في الثانية.

وتعتمد السرعة الفعلية التي يدخل بها النيزك، والذي يسمى شهب البرشاويات، الغلاف الجوي على السرعة المجمعة للأرض والحطام نفسه.

اما السرعة المتوسطة لنيزك البرشاويات هي 36 ميلاً في الثانية، إذ يتم ضغط الهواء أمام النيزك وتسخينه إلى آلاف الدرجات المئوية.

وتتبخر النيازك الأصغر حجمًا وتترك وراءها دربًا ساطعًا من الضوء، فيما يمكن أن تنفجر النيازك الأكبر حجمًا على شكل كرات نارية.

وتحدث زخات النيازك نتيجة لاصطدام الأرض بالحطام الذي خلفه المذنب 109P/Swift-Tuttle.

ففي عام 2024، تنشط زخة شهب البرشاويات بين 17 تموز و24 آب، ويزداد عدد الشهب كل ليلة حتى تصل إلى ذروتها في منتصف أغسطس، وبعد ذلك تتراجع.

وهذا العام، تبلغ الذروة في ليلة 12 وقبل فجر 13 آب، حيث سيغرب القمر تحت الأفق عند حوالي الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت العالمي، لذا سيتسبب في تلوث ضوئي ضئيل.

ويمكنك البحث عن شهب البرشاويات أينما كنت في مختلف دول العالم، ولكن هناك أنواع معينة من الأماكن التي ستزيد من فرصة رصد شهب البرشاويات.

لذلك للتمكن من رؤيتها، يجب معرفة أحوال الطقس، لاختيار المكان المناسب للمراقبة، إذا كان من المحتمل أن يكون الطقس سيئًا، فابحث عن مكان مختلف، والأيام التي تسبق الذروة عادة ما تكون أفضل من الأيام التي تليها.

كما يجب أن يكون مجال الرؤية يحوي على أقل ما يمكن من التلوث الضوئي، بما يعني أنه يجب ما أمكن عدم التواجد في أماكن بها إضاءة، وفي حال لا يوجد مكان آخر، سيكون من الجيد إدارة ظهرك عنها، والوقوف في الجهة المعاكسة.

ومن أجل مشاهدة بدقة عالية، بحسب "عربي بوست" ، يجب إغماض العينين أو عدم التعرض للضوء لمدة 15 دقيقة على الأقل، لتكون مستعدة لاستقبال الرؤية بشكل صحيح، وتتكيف مع الظلام، وبهذا سيكون من السهل رؤية تلك الشهب حتى الخفيفة منها.

كما انه لا داعي للاستعانة بالمناظير والتلسكوبات لأنها ستقيد حجم السماء التي ستكون مرئية بالنسبة لك، بينما يمكن بشكل أفضل دونها.

وستبدو الشهب وكأنها تنبع من كوكبة برشاوس، و يمكن استخدام تطبيق مراقبة النجوم للعثور على الموقع الدقيق الذي يجب أن تنظر إليه.

وعن أفضل وقت لرؤية زخة شهاب البرشاويات، فان شعاع شهب البرشاويات يكون دائمًا فوق الأفق كما يُرى من المملكة المتحدة، مما يعني أن المراقبين في المملكة المتحدة يجب أن يكونوا قادرين على رؤية بعض الشهب بمجرد غروب الشمس. لذلك، يجدر النظر إلى الأعلى في وقت مبكر من المساء، لمعرفة مدى إمكانية رؤيتها، فيما يعد أفضل وقت لرؤية شهب البرشاويات هو بين الساعة 12:00 منتصف الليل و5:30 صباحًا.

ومن المثالي دائمًا محاولة رصد الشهب عندما يكون القمر تحت الأفق أو عندما يكون في طور الهلال، وإلا فإنه يعمل بمثابة تلوث ضوئي طبيعي ويمنع الشهب الخافتة من الظهور.

ففي عام 2024، ستكون ذروة زخة شهب البرشاويات حول طور الربع الأول للقمر، لذا فإن الظروف مواتية بشكل معقول لرؤية شهب البرشاويات.

وتعد زخة شهب البرشاويات واحدة من أفضل زخات الشهب في العام لأنها تنتج شهبًا ساطعة وهي واحدة من أكثر الزخات نشاطًا.

كما ان هناك أيضًا فرصة كبيرة لرؤية الكرات النارية، وهي عبارة عن نيازك شديدة السطوع، بالإضافة إلى النيازك ذات الذيول الطويلة أثناء زخة شهب البرشاويات.

