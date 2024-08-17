بالفيديو - دماء على الارض في البرلمان التركي!

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشجار اندلع عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.



وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة، حيث أصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.



وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأرضية تلطخت بقطرات الدم نتيجة الشجار العنيف.



وتم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب المعتقل جان أتالاي.



وانتخب أتالاي في مايو 2023 من زنزانته وتم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير.



وحكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في أبريل 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، لإطاحة الحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.