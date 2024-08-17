بالفيديو - دماء على الارض في البرلمان التركي!

#فيديو | إصابة نواب في شجار عنيف داخل البرلمان التركي #صحيفة_الخليج pic.twitter.com/m9jJtmE9yp
— صحيفة الخليج (@alkhaleej) August 16, 2024
#فيديو | إصابة نواب في شجار عنيف داخل البرلمان التركي #صحيفة_الخليج pic.twitter.com/m9jJtmE9yp
قصة بدأت بمنظم مشاريع وواعظ وخلصت الى محتال مزوّر.. إنه اللبناني أ. ع. الملقّب بـ "Amadeus-Ask the wolf"، أوقفته قوى الأمن الدّاخلي بجرم إحتيال وتزوير وإستعمال مزوّر لقيامه بإيهام عدد كبيرٍ من الأشخاص بتنظيم مشاريع موقّعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تفوق قيمتها 3 ملايين دولار أميركي ليتبيّن لاحقاً أنّها مشاريع وهميّة والعقود مزوّرة.
مع انتشار التحذيرات الصحية حول العالم من تفشي جدري القردة، وسط ارتفاع حالات الإصابة في إفريقيا بشكل كبير، خاب أمل العديد من العلماء مؤخراً من دواء يتيم معروف بمكافحته هذا المرض.
قالت إدارة الإطفاء في لندن إن 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء توجهوا لإخماد حريق اندلع اليوم السبت في مبنى سومرست هاوس وسط لندن حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف في الأفق.