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بالفيديو - دماء على الارض في البرلمان التركي!
بالفيديو - دماء على الارض في البرلمان التركي!
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بالفيديو - دماء على الارض في البرلمان التركي!

منوعات

2024-08-17 | 09:11
بالفيديو - دماء على الارض في البرلمان التركي!
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Aljadeed
بالفيديو - دماء على الارض في البرلمان التركي!

أصيب نائبان على الأقل في شجار عنيف نشب، الجمعة، في البرلمان التركي، خلال جلسة حول نائب معارض مسجون.

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