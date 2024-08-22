فيديو - روبوتات تُحاكي الإنسان "بشكل مخيف"

🔽 - إنطلق المؤتمر العالمي للروبوتات هذا العام في بكين، مع مجموعة يُشبه بعضها الإنسان بشكل مخيف.. pic.twitter.com/z8AhcImcRd
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 22, 2024
🔽 - إنطلق المؤتمر العالمي للروبوتات هذا العام في بكين، مع مجموعة يُشبه بعضها الإنسان بشكل مخيف.. pic.twitter.com/z8AhcImcRd
أعلنت السلطات الهندية حال الطوارئ في مطار تريفاندروم الدولي في ولاية كيرلا جنوب البلاد، عقب ورود تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الهند قادمة من مدينة مومباي، بحسب "روسيا اليوم".
إنتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي في الصين، لظهور 7 شموس دفعة واحدة.
تمكنت البحرية الكولومبية من تحرير حوت علق في شبكة صيد أثناء مروره على طول ساحل المحيط الهادئ