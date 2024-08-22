بالفيديو - صاعقة برق تضرب برج الساعة في مكة المكرمة

اللهم صيبًا نافعًا، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها سقيا رحمة.#المسجد_الحرام pic.twitter.com/DL6ODRQs3B
— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) August 21, 2024
اللهم صيبًا نافعًا، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها سقيا رحمة.#المسجد_الحرام pic.twitter.com/DL6ODRQs3B
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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
قضت والدة فتات وشقيقتاها عاماً في البحث عنها وأبلغن الشرطة عن اختفائها ونشرن منشورات تبلغ عن ذلك، واتصلن بالأصدقاء وبحثن عنها في الأماكن التي كانت تتردد عليها.
أقدم مواطن تركي، على قتل زوجته بسكين، ونقل جثتها إلى مركز الشرطة في مدينة قونية بوسط البلاد.
أعلنت السلطات الهندية حال الطوارئ في مطار تريفاندروم الدولي في ولاية كيرلا جنوب البلاد، عقب ورود تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الهند قادمة من مدينة مومباي، بحسب "روسيا اليوم".