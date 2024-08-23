فيديو - دفنت حية.. سقوط سيدة في حفرة بعمق 8 أمتار

سقطت امرأة الجمعة، في حفرة كبيرة بعمق 8 أمتار (26 قدما) في وسط مدينة كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، بعد انهيار رصيف كانت تمشي عليه، مما أدى إلى دفنها، حسبما قالت السلطات الماليزية.

ووقع الحادث في منطقة دانغ وانغي في العاصمة، حيث قال قائد الشرطة المحلية سوليزم أفندي سليمان إنه بناء على روايات شهود العيان، كانت المرأة تسير على الرصيف عندما انهارت الأرض فجأة تحتها.

كما أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط المرأة في الحفرة وسط الشارع العام.