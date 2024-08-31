أوقف سيارة فدهسه سائقها عمداً!

توفي رجل أمن أردني بعدما دهسه أحد الملاحقين بسيارته.

وفي التفاصيل انه فيما كان الشرطي محمد توفيق علي أبو عسكر ينفذ دورية أمنية مساء اول من امس في مدينة إربد اشتبه بسيارة، فذهب لإيقافها.

وبينما همّ ليطلب من السائق الأوراق، عمد الأخير إلى دهسه ثم فر من الموقع.

ونعت مديرية الأمن العام الأردنية الوكيل "أبو عسكر" من مرتبات إدارة البحث الجنائي، مؤكدة أن الراحل تعرّض لحادث دهس متعمد أثناء واجبه في إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إنه أثناء قيام إحدى دوريات البحث الجنائي بواجبها في مدينة إربد أمس، اشتبهت بإحدى المركبات فأوقفتها، ليتبين أن في داخلها عددا من الأشخاص.

عندها قام سائق المركبة بدهس الوكيل والفرار من المكان.

كما أكد أنه جرى التعميم على المركبة ومن بداخلها، ثم ضبطها، وما زال البحث جاريا عن من كانوا بداخلها.