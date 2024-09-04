فيديو - لا تعب في المدارس بعد اليوم

قامت بعض المدارس الصينية بتركيب مقاعد للأطفال تتحول إلى أسِرّة للنوم أثناء النهار..
ويستطيع الطلاب النوم خلال النهار إما في الفصول الدراسية أو في غرف نوم مجهزة خصيصاً للراحة. pic.twitter.com/yb8EKDjh9g
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 4, 2024
قامت بعض المدارس الصينية بتركيب مقاعد للأطفال تتحول إلى أسِرّة للنوم أثناء النهار..
ويستطيع الطلاب النوم خلال النهار إما في الفصول الدراسية أو في غرف نوم مجهزة خصيصاً للراحة. pic.twitter.com/yb8EKDjh9g
قامت مقاتلة سعودية بمناورة مبهرة أمام الرئيس المصري خلال معرض مصر الدولي للطيران والفضاء..الطائرة من طراز "تايفون" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وقامت بمناورة قتالية لفتت أنظار الجمهور.
يحاكم في الجريمة 50 رجلاً، متهمين بالمشاركة في الاعتداء على المرأة
بعد التحقيق معه في قصر العدل، أصدرت النيابة العامة التمييزية قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في ملف شركة اوبتيموم وعقود بيع وشراء سندات خزينة.