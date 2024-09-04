فيديو - لا تعب في المدارس بعد اليوم



قامت بعض المدارس الصينية بتركيب مقاعد للأطفال تتحول إلى أسِرّة للنوم أثناء النهار..

ويستطيع الطلاب النوم خلال النهار إما في الفصول الدراسية أو في غرف نوم مجهزة خصيصاً للراحة.