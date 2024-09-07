فضح علاقته الغرامية بها وأبلغ زوجها.. بالفيديو - إمرأة تنتقم من رجل بطريقة مروعة!

وذكرت وكالة IHA التركية، أن الحادث وقع في مقهى بمنطقة جيفتليك في اسطنبول.
وأشارت الوكالة إلى أن السيدة أقدمت على إطلاق الرصاص على الرجل بعدما قام الأخير بفضح علاقته الغرامية معها، وإبلاغ زوجها بتفاصيل خيانتها، وفق التحقيقات الرسمية.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن السيدة أطلقت من مسدسها 7 رصاصات، أصابت 3 منها الرجل الذي كان جالسا في المقهى برفقة أحد الأشخاص.
Aksaray'da bir kadın, adını kaşara çıkaran erkeği restoranda bulup üzerine kurşun yağdırdı. pic.twitter.com/SpeXXjjwgV
— Rapor (@rapor_X) September 6, 2024
Aksaray'da bir kadın, adını kaşara çıkaran erkeği restoranda bulup üzerine kurşun yağdırdı. pic.twitter.com/SpeXXjjwgV
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