بالصور - أول سيارة عراقية تدخل الكويت بعد عشرات السنين!

بعد انقطاع دام اكثر من ثلاثاً وثلاثين سنة دخلت أول سيارة عراقية إلى دولة الكويت الشقيقة عائدة إلى مواطنة عراقية وذلك لحضور مباراة كرة القدم بين منتخبي العراق والكويت الشقيقين 🇮🇶🇰🇼
شكراً #iraq #kuwait pic.twitter.com/MP2A36Do6o
— Ambassador Almanhal Alsafiالسفير المنهل الصافي (@AlsafiAlmanhal) September 7, 2024
بعد انقطاع دام اكثر من ثلاثاً وثلاثين سنة دخلت أول سيارة عراقية إلى دولة الكويت الشقيقة عائدة إلى مواطنة عراقية وذلك لحضور مباراة كرة القدم بين منتخبي العراق والكويت الشقيقين 🇮🇶🇰🇼
شكراً #iraq #kuwait pic.twitter.com/MP2A36Do6o
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