بالصور - أول سيارة عراقية تدخل الكويت بعد عشرات السنين!

بعد انقطاع دام اكثر من ثلاثاً وثلاثين سنة دخلت أول سيارة عراقية إلى دولة الكويت الشقيقة عائدة إلى مواطنة عراقية وذلك لحضور مباراة كرة القدم بين منتخبي العراق والكويت الشقيقين 🇮🇶🇰🇼

شكراً #iraq #kuwait pic.twitter.com/MP2A36Do6o — Ambassador Almanhal Alsafiالسفير المنهل الصافي (@AlsafiAlmanhal) September 7, 2024

جاء ذلك على هامش مباراة كرة القدم التي تجمع بين منتخبي العراق والكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2030، المقرر إقامتها في 10 سبتمبر.



وأفاد الصافي عبر حسابه على منصة "إكس" بأن السيارة تعود لمواطنة عراقية قدمت لحضور المباراة، وشكر السفير العراق في نهاية تغريدته الكويت على حسن الاستقبال.



وأشرف وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، مع السفير على دخول السيارة التي تعود لعائلة عراقية إلى الكويت.



وكان المبرقع قد وصل إلى الكويت في زيارة رسمية، حيث اجتمع مع وزير الإعلام والثقافة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الشبابية والرياضية بين البلدين.