بالفيديو - أضرار غارة جوية روسية على "سومي" الاوكرانية

أخمد رجال الإطفاء حريقاً مشتعلاً في مبنى تضرر بسبب غارة جوية روسية على مدينة "سومي" الأوكرانية الحدودية ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العديد من الآخرين، وفقًا للإدارة العسكرية للمنطقة pic.twitter.com/YHbIzZsRdp
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 8, 2024
أخمد رجال الإطفاء حريقاً مشتعلاً في مبنى تضرر بسبب غارة جوية روسية على مدينة "سومي" الأوكرانية الحدودية ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العديد من الآخرين، وفقًا للإدارة العسكرية للمنطقة pic.twitter.com/YHbIzZsRdp
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